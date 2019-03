Willem II verlengt contract met trainer Adrie Koster tot 2021

Michael Woud houdt de nul tegen NEC 2

18 maart Michael Woud, die vorige week in optie in zijn contract zag worden omgezet in een definitieve verbintenis voor drie jaar, hield maandagmiddag de nul bij Willem II 2. Dat speelde in Nijmegen tegen de reserves van NEC. Het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel.