Willem II verlengt contract van jonge verdediger uit Goirle

Willem II zonder Michael de Leeuw in Almelo, waar trainer Robbemond weer chaos wil creëren

Michael de Leeuw is ziek en ontbreekt daarom vrijdagavond in de uitwedstrijd van Willem II bij Heracles. Trainer Reinier Robbemond vroeg zijn spelers of ze in aanloop naar het duel in Almelo op kunstgras wilden trainen, maar daar kozen ze niet voor.