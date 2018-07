Willem II verliest Fran Sol dus niet aan AZ

Het is nu wachten of er zich mogelijk een club uit de Premier League of de Championship in Tilburg meldt. De transferperiode verloopt niet parallel in alle Europese landen. In tegenstelling tot Nederland, Spanje, België en Duitsland, waar de markt op 31 augustus sluit, ligt de deadline in Engeland op 9 augustus. Spelers kunnen tot 18 augustus naar Italië verkassen. Maar in Portugal is de deadline weer veel later, 21 september.