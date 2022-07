Willem II verliest na 120 minuten nipt van De Graafschap

John Yeboah verruilt Willem II voor Slask Wroclaw

Dat John Yeboah zou gaan vertrekken bij Willem II, was al bekend. Nu is ook duidelijk wat zijn bestemming is: WSK Slask Wrocław. De 22-jarige aanvaller heeft bij de Poolse nummer 15 van afgelopen jaar voor drie seizoenen getekend.

25 juni