Willem II verliest oefenduel van Anderlecht

Willem II heeft donderdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd tegen Anderlecht het onderspit gedolven. Het werd in het Koning Willem II Stadion 0-2.

Thomas Meissner was de enige Willem II'er van de basiself tegen Anderlecht die ook afgelopen zondag tegen Feyenoord (1-1) aan de wedstrijd begon. Verder bestond de formatie van Adrie Koster nu vooral uit spelers die normaal gesproken op de reservebank zitten, spelers die terugkomen van blessures en spelers van Willem II-2.

Nadat de in de spits spelende Dimitris Kolovos op fraai aangeven van Driess Saddiki niet had weten te scoren, kwam Anderlecht in de 20ste minuut op voorsprong. Uit een corner kopte Pieter Gerkens de 0-1 binnen. Na een halfuur moest Atakan Akkaynak geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door Abdullah Bozkurt.

Kans Jordy Croux

In de tweede helft was de eerste kans voor Willem II. Na een kopduel viel de bal voor de voeten van Saddiki, die ietwat wild over schoot. Een kwartier voor tijd was Jordy Croux nog het dichtst bij de gelijkmaker. Diep gestuurd door Saddiki kon hij alleen op keeper Boy de Jong af gaan; de doelman stopte de inzet van de Belgische Willem II'er - die de bal in eerste instantie iets te ver voor zich uitspeelde - met zijn voet. Kort voor tijd werd het vervolgen 0-2 voor Anderlecht, door een treffer van invaller Hotman El Kababri, die volgens grens- en scheidsrechter aan buitenspel ontnapte en oog-in-oog met keeper Mattijs Branderhorst de hoek kon uitzoeken.

Interlands

Vanwege interlandverplichtingen ontbraken bij Willem II Diego Palacios (Ecuador), Donis Avdijaj (Kosovo), Kristofer Kristinsson (Jong IJsland) en Dylan Ryan (Australië -19). Aras Özbiliz was opgeroepen door de bondscoach van Armenië, maar is vanwege een hamstringblessure in Tilburg gebleven.