Willem II verliest spelers bij gelijkspel tegen hard spelend team VVCS

Koster ging in gesprek met Van Loen nadat Otschi Wriedt, voor de rust al een paar keer behoorlijk aangepakt, geblesseerd uitviel. Willem II, dat over een heel krappe selectie beschikte, ging daarna met tien man verder.

Het was toch al een oefenduel dat spelers kostte. Leeroy Owusu ging al vroeg in de wedstrijd na een combinatie met Mats Köhlert met een hamstringblessure naar het gras. Hij moest zich meteen laten vervangen. Eerder in de voorbereiding overkwam Driess Saddiki bij een onderlinge partij hetzelfde.

Saddiki haalt de start van de competitie waarschijnlijk wel, maar voor de rechtsback wordt het krap. Misschien staat zelfs de Europese wedstrijd van Willem II op 17 september voor hem op de tocht. Owusu viel uit kort nadat Heerkens zich al had laten behandelen. Die bleef in de rust in de kleedkamer achter.

De paniek bij de blessure van Owusu was groot op de bank bij de Tilburgers. Er kwam niet meteen een vervanger het veld in. Pas nadat hij zich tien minuten had warm gelopen, kwam Job van der Avert binnen de lijnen. Dat was de enige speler van onder 21 die bij de selectie zat. De rest speelde zaterdag de competitie-ouverture van onder 21. Spelers als Jordens Peters, Miquel Nelom en Sebastian Holmén werden uit voorzorg buiten de wedstrijdselectie gehouden.

Ché Nunnely begon ook al op de bank. Trainer Adrie Koster zette het experiment met Vangelis Pavlidis en Wriedt samen in een ploeg door. Wriedt was weer de diepe spits. Pavlidis speelde op tien. Mike Trésor speelde deze keer vanaf de linkerkant, terwijl Mats Köhlert als rechtsbuiten fungeerde.

De Duitser was betrokken bij de eerste Tilburgse treffer, die nog eens aangaf dat het met de samenwerking tussen Pavlidis en Wriedt wel goed zit. De laatste zorgde voor de assist. Pavlidis mikte uit de draai knap raak.

Het was de gelijkmaker, want ook tegen team VVCS ontsnapte Willem II niet aan een achterstand. Dat overkwam de Tilburgers eerder ook al tegen VVV, PSV en KAA Gent. Liban Abdulahi bracht de voetballers zonder club met een afstandsschot op voorsprong. Dat zagen niet eens zoveel scouts, waarvoor de tribunes waren opengesteld. Er kwam er maar een handvol opdagen.

Die zagen dat Willem II na de pauze met Paul Gladon en Che Nunnely nog meer aanvalskracht in de strijd gooide. Köhlert kwam daardoor op de linksbackpositie Dat duurde niet lang. De felle charge die tot het uitvallen van Wriedt leidde voltrok zich vijf minuten na de hervatting. Willem II moest met tien man verder.

De tweede helft werd met een kwartier ingekort. Pavlidis bracht Willem II na voorbereidend werk van Tresor opnieuw op voorsprong. Kizito maakte gelijk in wat later de laatste minuut bleek.

Willem II - Team VVCS (1-1). 39. Abdulahi 0-1, 43. Pavlidis 1-1, 58. Pavlidis 2-1, 76. Kizito 2-2. scheidsrechter: Elissen. Bijzonderheid: tweede helft duurt maar dertig minuten.

Willem II: Ruiter (46. Brondeel); Owusu (24. Van der Avert), Van den Bogert, Heerkens (46. Gladon), Köhn (46. Nunnely); Saglam, Pavlidis, Llonch; Köhlert, Wriedt, Mike Trésor.

