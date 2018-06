Willem II verrast met Duits wonderkind Atakan Akkaynak

Zelden zal Willem II een speler hebben binnengehaald waarover zoveel moois is geschreven als over Atakan Akkaynak. De 19-jarige middenvelder, met zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten en met een goed rechter- en linkerbeen, kreeg een paar jaar geleden zelfs het predikaat 'wonderkind' mee.

Als aanvoerder van de Duitse jeugdteams onder 17 en onder 18 speelde hij zich bij EK-eindronden in de belangstelling van onder meer Barcelona, AS Roma en Chelsea. De Engelse krant The Sun meldde vorig jaar in september nog dat de Londense club serieus werk wilde maken van het aantrekken van de Duitser, die tevens de Turkse nationaliteit heeft. Maar voor Leverkusen was een vertrek toen nog onbespreekbaar.

Ronaldo als voorbeeld

Zijn jeugdperiode bekroonde Akkaynak met een grote prijs. Door Borussia Dortmund in de finale met 2-0 te verslaan kroonde Bayer Leverkusen zich tot nationaal kampioen bij de B-junioren. Akkaynak was bij de voorbereiding van beide treffers betrokken. Op 18-jarige leeftijd werd hij door Leverkusen overgeheveld naar de A-selectie, maar in tegenstelling tot het andere grote talent Kai Havertz is het niet tot een debuut gekomen. Dat was in maart nog de grote ambitie van de voetballer Troisdorf, die Cristiano Ronaldo als grote idool heeft.

In een gesprek met zijn club aan het einde van het seizoen gaf Akkaynak, international voor Duitsland onder 19 inmiddels, aan de eredivisie als het beste podium te zien om zich verder te ontwikkelen. Door de zware concurrentie op het middenveld waren zijn kansen op een debuut in de Bundesliga voor Leverkusen niet groot. Zijn contract met de Duitse club liep nog tot 2019 door. Heerenveen was de eerste club die zich meldde en probeerde een huurovereenkomst met Leverkusen af te sluiten. Willem II neemt de speler echter over en troefde daarmee ook FC Groningen, Vitesse, FC Utrecht en ADO Den Haag af. Het slaagde erin het grote talent, dat er ook geen moeite mee heeft om 'vuile meters' te maken voor drie jaar aan zich te binden.

Meissner

De komst van Thomas Meissner is minder verrassend, maar zal de fans van Willem II zeker deugd doen. De centrale verdediger liet vorig seizoen in de vijf wedstrijden die hij voor de Tilburgse club speelde een goede indruk achter. Met 42 wedstrijden in de eredivisie, 26 in de tweede Bunderliga en ruim honderd in de derde Bundesliga is hij meteen een van de meest ervaren spelers bij Willem II.

Willem II heeft nu 20 spelers vastliggen voor het nieuwe seizoen. De Tilburgse club zoekt nog een derde keeper, een linksback, een vleugelaanvaller en een tweede spits. Die laatste vacature zou eventueel ingevuld kunnen worden door Etien Velikonja waar de club nog mee in gesprek is. Ook met vleugelaanvaller Asumah Abubakar zijn nog gesprekken gaande.