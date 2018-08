Willem II verrast met komst Vurnon Anita, drievoudig international komt op huurbasis

Willem II heeft in Vurnon Anita (29) een extra middenvelder gevonden. De drievoudig international wordt momenteel gekeurd en vervolgens gepresenteerd. Anita, die 109 wedstrijden in de eredivisie speelde en 106 in de Engelse Premier League, wordt gehuurd van Leeds United.

Anita speelde sinds 2017 bij Leeds United. De polyvalente middenvelder brak door bij Ajax en dwong in 2012 een transfer af naar Newcastle United. Anita droeg drie keer het shirt van het Nederlands elftal.

Bij Leeds was zijn bijdrage gering. In het begin was de ex-Ajacied basisspeler, maar rond de winter kwam hij op de bank terecht. In het slot van het seizoen verwisselde hij de bank voor het veld en werd hij in de laatste wedstrijd niet meer opgeroepen.

Doorbraak

Bij Ajax beleefde Anita zijn doorbraak. Als linksback, maar later ook als verdedigende middenvelder speelde hij 152 officiële wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers. Het leidde in 2010 zelfs tot een debuut in Oranje onder Bert van Marwijk. Die bondscoach zou later nog twee keer een beroep op hem doen.

Leeds United