Willem II vervolgt voorbereiding met ruime zege bij stadgenoot Sarto

Afgelopen zaterdag startten de Tricolores met een 0-9 overwinning bij vierdeklasser RKDSV uit Diessen. Bij dat duel was keeper Joshua Smits (toen net aangetrokken) nog toeschouwer, woensdagavond kwam hij voor het eerst in actie. Dat laatste gold nog niet voor Lucas Woudenberg. De komst van de linksback werd dinsdagavond afgerond, een paar uur voor de oefenwedstrijd tegen Sarto trainde hij voor het eerst met zijn nieuwe ploeggenoten, maar voor wedstrijdminuten was het nog te vroeg.

Openingsgoal Van Meerveld

Zonder de nieuweling (maar met talenten Niels van Berkel, Martijn van der Sande, Dani Mathieu, Naïm Matoug en Amine Lachkar) in de wedstrijdselectie nam Willem II voor rust al ruim afstand van Sarto, dat vorig seizoen negende werd in de eerste klasse. In de tiende minuut prikte Ringo Meerveld met links de openingsgoal binnen, om er in de 28ste minuut na een dubbele combinatie met Jelte Pal ook 0-2 van te maken.

Vrijwel direct daarna werd het via Leeroy Owusu 0-3, maar de mooiste treffer van de eerste helft was de vierde. Een afgemeten voorzet van Thibaut Lesquoy werd door proefspeler Jeremy Bokila knap in de verre hoek gekopt. Die goal viel vlak nadat jonkie Lachkar achterin al was ingevallen voor Sam Tel. Op slag van rust viel ook de 0-5 nog: een droge knal met links van Pal.

Smits mag opwachting maken

In de tweede helft mocht Smits zijn opwachting maken. Hij zou aanvankelijk nog niet keepen, maar omdat Connor van den Berg in de warming-up afhaakte met een blessure, werden de plannen gewijzigd. Smits zag hoe Willem II via Kabangu (intikker voor een leeg doel) een minuut na rust al de 0-6 maakte. Het duurde vervolgens tot de 69ste minuut voordat er weer een goal viel, toen volleerde Wesley Spieringhs raak na een voorzet van Daniel Crowley. Kort voor tijd bepaalde Kabangu de eindstand op 0-8. Zaterdag oefent Willem II wederom, bij UDI’19 in Uden.