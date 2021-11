Willem II verwacht zijn Catalaanse mannetjesputter weer terug tegen Go Ahead: ‘Het ziet er vrij goed uit’

In de jacht op de eerste zege sinds 25 september kan Willem II zaterdagavond vermoedelijk weer beschikken over Pol Llonch. De middenvelder trainde net als Emil Bergström in het begin van de week nog apart, maar deed de laatste trainingen voor het duel met Go Ahead Eagles volledig mee.

Llonch raakte tegen Sparta geblesseerd en vreesde even voor een pittige hamstringblessure, maar het lijkt erop dat hij alleen de wedstrijd tegen SC Heerenveen (2-1 nederlaag) moest missen. ,,Het is nog even afwachten, maar het ziet er vrij goed uit”, zegt Willem II-trainer Fred Grim, die ook Bergström weer bij de groep aan zag sluiten. Wel kampte Nikos Michelis met lichte klachten, maar hij was vrijdag op het trainingsveld gewoon weer van de partij.

Desondanks blijft de spoeling achterin dun, ook door de blessure van Freek Heerkens. Grim ziet in Miquel Nelom eventueel nog een optie als centrumverdediger, maar hij is geschorst tegen de Eagles. ,,We hebben niet zo veel smaken op die positie. Als er nog meer verdedigers wegvallen, zijn de jongens uit de onder 21 de volgende stap.”

Ommekeer?

Met de waarschijnlijke terugkeer van Llonch heeft Grim in elk geval een belangrijke speler terug tegen Go Ahead, waar de zegeloze reeks van zes wedstrijden omgedraaid moet worden. De manier waarop maakt Grim even wat minder uit. ,,Natuurlijk win je het liefst met goed voetbal, maar als je een slechte wedstrijd speelt en toch wint, neem je dat goede gevoel toch weer mee. Naar die zege zijn we op zoek, tegen Go Ahead wacht weer een nieuwe kans. Dat is ook het voetbal en het leven: het kan vandaag vervelend zijn, maar morgen ook weer heel erg mooi.”

Na de nederlaag in Heerenveen stelde Grim dat hij lang vasthoudt aan zijn spelers, maar dat er zo langzaam aan wel ‘geleverd moet worden.’ Of hij tegen Go Ahead Eagles veel gaat veranderen? Het lijkt er nog niet op. ,,Keuzes zijn makkelijk als je weet dat een verandering echt iets teweeg brengt. Als dat gevoel er op dit moment nog niet voor honderd procent is, kan je niet wisselen, vind ik. De andere jongens hebben ook nog geen duidelijk verschil laten zien. En als je iemand vertrouwen geeft, moet je hem er ook niet meteen afhalen. Dat schiet niet echt op.”

Vermoedelijke opstelling Willem II: Wellenreuther; Owusu, Bergström, Jenssen, Köhn; Saddiki, Saglam, Llonch; Nunnely, Wriedt, Köhlert.