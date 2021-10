Willem II Voetbalacademie is weer (gewoon) de jeugdopleiding: ‘Het is namelijk geen marketingtool of statussymbool’

Het zal niemand ontgaan zijn dat Willem II dit jaar 125 jaar bestaat. ,,In dat kader is er ook uitgebreid nagedacht over de toekomst en de identiteit van de club", legt Riemersma uit. ,,Wij willen gestaag en volgens onze eigen ideeën groeien, in plaats van onze normen en waarden overboord te gooien en te gaan voor kortstondig succes. Dat geldt ook voor de jeugdopleiding. De zogenoemde ‘Frenkie de Jong-miljoenen’ hebben we om die reden ook niet gebruikt om jeugdspelers met enorme contracten weg te lokken bij andere clubs. Dat had gekund, maar wij staken het liever in ons complex en de overige faciliteiten, bijvoorbeeld.”