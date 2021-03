Willem II vraagt steun van fans en sponsors ‘om omzetverlies van 6 miljoen euro te voorkomen’

‘Liever 50.000 mensen tégen je dan niemand in het stadion’; spelers en fans missen elkaar bij Willem II

13 maart Een vol stadion... dat is al een jaar geleden. Ook Willem II - SC Heerenveen wordt vanmiddag voor lege tribunes gespeeld. Een speler, supporter en gastheer mijmeren over hoe mooi het was en hopelijk snel weer wordt bij thuisduels van de Tricolores.