Willem II vult zoveelste vacature bij Onder-21 in met Belgische trainer Verhoene

De nu 50-jarige Verhoene is oud-profvoetballer: hij speelde als verdediger tussen 1994 en 2003 voor clubs als AA Gent, Sint-Truiden, KRC Harelbeke (allemaal op het hoogste Belgische niveau), Crystal Palace (Engeland) en Hapoël Be’er Sheva (Israël). In november 2012 werd hij trainer van HSV Hoek, de topamateurclub uit Zeeland. Hij werkte daar in totaal drie seizoenen, werd onder meer kampioen in de Hoofdklasse, degradeerde uit de toenmalige Topklasse én bereikte de finale van de KNVB-beker voor amateurs.

Hij werkte daarna vijf jaar bij Carl Zeiss Jena, in een handvol verschillende functies (onder meer jeugdtrainer, technisch directeur en scout). In november 2021 keerde hij als interim-trainer even terug bij Hoek. Hij zou eigenlijk een paar weken blijven, maar al na één training werd hij geveld door het coronavirus. Dat betekende een razendsnel einde van zijn rentree. Niet veel later ging hij als hoofdtrainer aan de slag bij FSV Union Fürstenwalde, waarmee hij vorig seizoen actief was in de Oberliga, het vijfde niveau van Duitsland.

Contract tot 2025

Tweënhalve maand geleden maakte de club echter bekend dat het nog één jaar doorlopende contract van Verhoene met wederzijds goedvinden werd ontbonden, aangezien er bij de club een sportieve renovatie zou gaan plaatsvinden. Nu heeft Verhoene in Tilburg dus een nieuwe job gevonden: hij heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor twee jaar, tot medio 2025.

Het verhaal is bekend: de afgelopen periode vertrok de ene na de andere trainer bij het hoogste Tilburgse jeugdploeg

Met de komst van de Belg hoopt Willem II het hoofdpijndossier (want dat is de trainerspositie van de Onder-21 de laatste maanden geworden) eindelijk goed op te lossen. Het verhaal is bekend: de afgelopen periode vertrok de ene na de andere trainer bij de hoogste Tilburgse jeugdploeg.

Van Weijs tot Verhoene

Willem Weijs ging in september 2021 naar Anderlecht, zijn opvolgers waren Bram van de Vinne en Bruno Andrade, die als duo aan de slag gingen. Een paar maanden later vertrok Van de Vinne en ging Andrade het alleen doen, maar kort daarna verruilde hij Willem II voor Lommel SK. Het stokje werd overgenomen door Peter van den Berg, maar toen hij in december 2022 werd toegevoegd aan de staf van het eerste elftal, werd Jurgen de Haan ingevlogen.

Zo’n twee maanden geleden werd vervolgens bekend dat De Haan vanwege omstandigheden na een halfjaar alweer zou gaan vertrekken, als opvolger werd Anouar Hadouir gepresenteerd. Hoofd jeugdopleiding Arjan Swinkel zei toen te balen van het grote verloop en hoopte met Hadouir eindelijk op ‘stabiliteit en rust’, maar een maand later maakte Hadouir de overstap naar RKC Waalwijk, waar hij nu assistent is bij het eerste. En dus wordt Verhoene de zevende trainer in nog geen twee (!) jaar tijd.