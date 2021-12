Willem II wacht op uitslag mri-scan Bergström: verdediger ontbreekt tegen Ajax, talent Sam Tel mee naar Amsterdam

Willem II moet het donderdagavond op bezoek bij Ajax doen zonder Emil Bergström. De ervaren verdediger is niet fit en trainde de afgelopen dagen ook niet mee, zijn blessure wordt nader onderzocht. Wie er in Amsterdam daardoor wél bij is, is de jonge verdediger Sam Tel (19).

De 28-jarige Bergström bleef anderhalve week geleden in het uitduel met SC Heerenveen (2-1 nederlaag) de hele wedstrijd op de bank, vanwege fysieke klachten. Hij werd toen vervangen door Nikos Michelis, waarna de Zweed afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagles wel weer inzetbaar leek. Op de wedstrijddag meldde hij zich echter alsnog af, waardoor de talentvolle Tel (die met Willem II Onder-21 al onderweg was naar het uitduel met PEC Zwolle) in allerijl werd toegevoegd aan de selectie.

In aanloop naar Ajax-uit verklapte trainer Fred Grim dat Bergström ook in de Johan Cruijff Arena zal ontbreken. ,,Het zag er vorige week goed uit, maar zaterdagochtend bleek hij toch te veel last te hebben van zijn blessure. Hij is er donderdag ook niet bij en zal een mri-scan ondergaan, die uitslag moeten we afwachten.” In Amsterdam zal Michelis wederom in het hart van de defensie staan, samen met Ulrik Jenssen. Zodoende neemt Tel weer plaats op de bank, net als tegen Go Ahead.

Volledig scherm De jonge Sam Tel deed in een oefenduel met FC Utrecht al eens mee bij het eerste van Willem II. © Pro Shots / Toin Damen

Naast het feit dat Bergström op de afsluitende training ontbrak, verscheen middenvelder en aanvoerder Pol Llonch (die de laatste weken kwakkelde met wat klachten) daags voor de wedstrijd niet op het veld, terwijl keeper Timon Wellenreuther de oefensessie wat eerder afbrak en naar binnen ging. De hoop is echter dat de twee sterkhouders tegen Ajax gewoon aan de aftrap kunnen verschijnen.

Omschakeling

Over het precieze strijdplan tegen Ajax wilde Grim niet al te veel kwijt, al verklapte hij wel dat Willem II waarschijnlijk niet met vijf verdedigers zal aantreden, nog los van het feit dat de spoeling achterin te dun is om een dergelijk systeem te hanteren. ,,Zo’n systeem biedt ook geen garanties, en het hoort ook niet bij ons. We gaan natuurlijk wel kijken hoe we het Ajax zo moeilijk mogelijk kunnen maken, zoeken naar de kwetsbaarheden. Want die hebben zelfs zij, dat hebben we in de wedstrijden die zij speelden tegen Sparta, Heracles Almelo, FC Utrecht en Go Ahead Eagles gezien.”

Over de kracht van de Amsterdamse koploper was Grim duidelijk. ,,Zij spelen met heel veel positiewisselingen en dynamiek, dus we zullen de ruimtes klein moeten houden. Misschien valt er in de omschakeling dan wat te halen. De verwachtingen bij ons zijn nu laag, maar niets is onmogelijk. Ajax moet het ook maar weer laten zien. Ze hebben bewezen echt een topteam te zijn, maar dat hebben ze vooral in de wedstrijden op het hoogste niveau laten zien.”