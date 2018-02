Willem II was aardig actief in deze transferperiode

Aangetrokken:

- Giliano Wijnaldum (25). Willem II was er begin januari als de kippen bij toen het Amerikaanse avontuur van Giliano Wijnaldum, de jongere broer van international Georginio Wijnaldum, op z'n eind liep. De linksback kwam een verbintenis voor een halfjaar met de Tilburgse club overeen. Hij moet met Kostas Tsimikas vechten om een basisplaats.

- Damil Dankerlui (21). De van Ajax afkomstige rechtsbenige vleugelverdediger tekende bij Willem II een contract tot medio 2020. De club heeft een optie om de verbintenis daarna met nog een jaar te verlengen. Dankerlui moet met Fernando Lewis de strijd aangaan om een plek in de basis-elf van Willem II.

- Eyong Enoh (31). Een buitenkansje. Zo wordt bij Willem II de komst van Eyong Enoh gezien. De Kameroense middenvelder speelde tussen 2008 en 2013 bijna 100 wedstrijden voor Ajax. Na omzwervingen via Engeland en België vond hij afgelopen zomer geen club. Het afgelopen halfjaar speelde hij dus geen wedstrijden. Enoh tekende een contract bij Willem II tot het eind van dit seizoen.

Gehuurd:

- Thomas Meissner (26). De tweede Duitser in de selectie van Willem II na doelman Timon Wellenreuther. Ook Sparta, zondag tegenstander van Willem II, had belangstelling om de centrale verdediger van ADO Den Haag te huren, maar viste achter het net. Meissner maakt vermoedelijk donderdagavond al zijn debuut voor de Tilburgers, in de bekerwedstrijd tegen Roda JC, ten koste van Jop van der Linden.

Volledig scherm Willem II-trainer Erwin van de Looi met Daniel Crowley, die nu aan Cambuur is verhuurd. © ProShots

Verhuurd:

- Daniel Crowley (20). De Engelsman met ook een Iers paspoort tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2020 bij Willem II. De tweede helft van vorig seizoen was hij door zijn werkgever Arsenal verhuurd aan Go Ahead Eagles. Dit seizoen mocht tot dusverre slechts een bijrolletje vervullen in de ploeg van Erwin van de Looi. Daar had de kleine middenvelder het moeilijk mee. De rest van dit seizoen zal hij als huurspeler van Cambuur Leeuwarden vermoedelijk wel op meer speeltijd kunnen rekenen. En mogelijk ook na zijn terugkeer in Tilburg bij de opvolger van Van de Looi, die zijn vertrek bij Willem II heeft aangekondigd.

- Thomas Kok (19). Willem II ziet wel toekomst in deze Tilburgse verdediger/middenvelder, want het brak afgelopen maand zijn contract open en verlengde het tot medio 2019. Maar omdat Kok geen zicht had op speeltijd in het eerste elftal, werd hij voor de rest van dit seizoen verhuurd aan eerstedivisionist FC Dordrecht, waar de afgelopen zomer aan verhuurde Roemeen Andreias Calcan het al een half seizoen goed doet.