Willem II weet de laatste jaren wel raad met PSV in Tilburg

Helemaal gerust zullen de PSV’ers het korte ritje naar het Koning Willem II Stadion dus niet maken. Ook al wonnen ze eerder dit seizoen in Eindhoven het enige Brabantse onderonsje in de eredivisie nog wel ‘gewoon’ met 3-0. Philipp Max (14'), Mario Götze (22') en Donyell Malen (82') scoorden voor de Eindhovenaren. Willem II-verdediger Derrick Köhn kreeg na een uur spelen direct rood voor een overtreding op Denzel Dumfries.

Eigen stadion

Maar Willem II uit of thuis, dat is nogal een verschil dit seizoen. Van de zes competitiezeges boekten de Tricolores er vijf in in het eigen stadion. Alleen een bezoekje aan Sparta leverde drie punten op. Ajax kwam dit seizoen in Tilburg niet verder dan een 1-1-gelijkspel.