Willem II weigert miljoenenbod Dinamo Kiev, Fran Sol dinsdag weer op trainingsveld

VIDEO Dinamo Kiev meldt zich voor Fran Sol, kans op vertrek levens­groot

12 januari De kans dat het doelpunt in Emmen waarmee hij de geboorte van Fran Sol jr. vierde zijn laatste is geweest voor Willem II is levensgroot. Wat tijdens de zomerse transferperiode nog uitbleef, is nu wel gebeurd. Met Dinamo Kiev meldde zich er concreet een club voor Fran Sol bij Willem II.