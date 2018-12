Willem II werkt zelf speculaties in de hand

COMMENTAARWillem II staat maandag in een bericht op de eigen website nog even stil bij de disciplinaire straf die Thomas Meissner, Atakan Akkaynak, Timon Wellenreuther en Donis Avdijaj een dag eerder in het spelershotel in Emmen kregen opgelegd. Daarmee hoopt de Tilburgse club een einde te maken aan alle speculaties die in verschillende media de ronde doen.

Het blijft apart dat de Tilburgse club niet gewoon vertelt wat de vier Duitse spelers hebben uitgespookt. Die zochten elkaar zaterdagavond op de hotelkamer op. Er werd tot diep in de nacht gekaart. Daarbij maakte het viertal zoveel lawaai dat andere spelers het als storend op hun wedstrijdvoorbereiding hebben ervan. Die maakten daarvan melding bij trainer Adrie Koster die, na overleg met de technische staf, besloot het viertal weg te sturen. Zo is het maandag ook in het Brabants Dagblad gemeld.

Willem II laat in de verklaring de kans liggen om de werkelijke reden zelf uit de doeken te doen. De Tilburgse club zegt het te betreuren dat er in de media stukken zijn verschenen dat de spelers het hotel zouden hebben verlaten om naar een kerstmarkt in Meppen te gaan, dat er drank genuttigd zou zijn of dat er externe personen (lees: vrouwen) op de kamer waren. Want dat klopt allemaal niet.

Het beste was geweest dat Willem II gewoon een verklaring had verstrekt over de absentie van de vier Duitsers. Gekaart, te lawaaierig geweest in het hotel en daarom op de tribune in plaats van in het veld. Om er dan meteen aan toe te voegen dat de straf tot die ene keer niet bij de wedstrijdselectie beperkt bleef en dat de spelers zich gewoon weer op 4 januari melden voor de eerste training.