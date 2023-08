Willem II wijst Heerkens en Schouten aan als aanvoerders voor het nieuwe seizoen

De afgelopen twee seizoenen was Pol Llonch de captain van de Tricolores , hij nam het stokje in 2021 over van de gestopte Jordens Peters. De Spanjaard is inmiddels vertrokken uit Tilburg, waardoor er een nieuwe keuze moest worden gemaakt. Aangezien Heerkens al reserve-aanvoerder was achter zijn Spaanse ex-ploeggenoot én simpelweg een enorme staat van dienst heeft, lag het voor de hand dat hij dit seizoen ook écht de band zou krijgen.

Dat is deels ook het geval. Willem II heeft in een statement bekendgemaakt dat Heerkens en Schouten de twee aanvoerders zijn voor komend seizoen. Opvallend is dat er nadrukkelijk niet wordt gesproken over een eerste en tweede captain. Wat wel duidelijk is, al wil de club daar officieel niets over kwijt: als beide spelers in de basis staan, krijgt Heerkens de band om. De laatste seizoenen ontbrak hij echter ook vaak vanwege blessures.