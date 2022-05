Willem II wijzigt constructie: technisch directeur Jacobs gaat verantwoording afleggen aan Van Geel

Tot voor kort was het bij Willem II zo dat de ‘ad’ en ‘td’ op volledig gelijkwaardige basis werkten, beiden waren statutair directeur en moesten dus beiden verantwoording afleggen aan de raad van commissarissen. In die situatie had de algemeen directeur (Van Geel) dus geen zeggenschap over de technisch directeur (de in maart ontslagen Joris Mathijsen). Toen de dramatische resultaten afgelopen seizoen maar niet verbeterden, was het dus ook de rvc die moest ingrijpen en uiteindelijk besloot om zowel Mathijsen als hoofdtrainer Fred Grim (die gesteund werd door Mathijsen) op straat te zetten.

Bij vrijwel alle andere voetbalclubs is het zo dat de technische man onder de algemeen directeur valt. Bij Willem II is dat nu ook zo. ,,Martin is statutair directeur, ik titulair, dus ik moet verantwoording afleggen aan hem", aldus Jacobs. ,,Geen enkel probleem, zo heb ik altijd gewerkt. Het gaat er uiteindelijk om dat we het samen doen, met elkaar."

Hofland topkandidaat

In zijn eerste interview na zijn aanstelling was Jacobs overigens ook openhartig over de trainerspositie. Is interim Hofland (die het seizoen afmaakte in Tilburg, maar degradatie niet kon voorkomen) wat hem betreft een optie? ,,Het eerste wat we gaan regelen, is de invulling van de technische staf. Onder Kevin en Reinier Robbemond is er een fighting spirit ontstaan, iedereen heeft kunnen zien wat er teweeg is gebracht. Intern is iedereen tevreden, dus Martin en ik gaan allereerst met Kevin om tafel, om te verkennen of we met elkaar door willen en kunnen gaan. Dat gesprek volgt zo snel mogelijk.”

Ook Van Geel liet weten dat Hofland wat hem betreft een meer dan serieuze kandidaat is. ,,Ik heb al bij de aanstelling van Kevin gezegd dat we sowieso met hem om tafel zouden gaan, als hij het goed zou doen in de laatste wedstrijden. En dat is gebeurd. Twee maanden geleden had ik een heel hard hoofd in handhaving en uiteindelijk hadden we het op de laatste speeldag nog kunnen redden, als er een klein beetje hulp van buitenaf was gekomen”