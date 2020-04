Willem II wil competitie nog steeds uitspelen

Willem II gaat volgend seizoen door met dezelfde technische staf

31 maart Willem II beschikt het komende seizoen over dezelfde technische staf. De contracten met hoofdtrainer Adrie Koster, diens assistent Gery Vink en fysiektrainer Chima Onyeike lopen nog een jaar door. Met keeperstrainer Harald Wapenaar is in principe overeenstemming bereikt over verlenging van zijn contract met een seizoen.