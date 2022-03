Willem II wil een opleidingsclub zijn, maar is dat nog wel mogelijk?

Hondsbe­roerd Willem II blijkt ideaal medicijn voor andere patiënten: profiteert ook Heerenveen daarvan?

Willem II - SC Heerenveen wordt zaterdag een duel tussen twee clubs in crisis. Op papier zouden de gebutste Friezen (zeker in een vol stadion) een tegenstander moeten zijn waartegen de Tilburgers een begin kunnen maken met het opkrabbelen uit een diep wak. Zorgwekkend is dat Heerenveen andersom datzelfde zal denken, misschien zelfs wel in meerdere mate. En bepaald niet onterecht.

3 maart