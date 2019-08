Willem II wil Miquel Nelom als nieuwe linksback en is op zoek naar twee middenvelders

Willem II hoopt nog deze week een linksback aan de selectie toe te kunnen voegen. Miquel Nelom (28), die in het verleden voor Feyenoord uitkwam, is de belangrijkste kandidaat. Hij is clubloos sinds zijn mislukte avontuur bij het Schotse Hibernian het afgelopen seizoen.

Dat hij een voetballer met potentie is heeft Nelom in het verleden wel bewezen. In 2013 maakte hij tegen Indonesië zijn debuut voor Oranje. Hij speelde 167 duels in de eredivisie en veertien wedstijden in de Europa League.

De geboren Rotterdammer werd door Feyenoord weggeplukt bij Spijkenisse. Na twee jaar Excelsior mocht hij debuteren in de Kuip. Hij speelde zes seizoenen voor Feyenoord in de eredivisie. Daarna werd hij verhuurd aan Sparta met de mededeling dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd. Nelom verhuisde naar Schotland, maar zou voor Hibernian maar drie duels in actie komen.

Volledig scherm Miquel Nelom was eerder dit seizoen op proef bij Vitesse. © BSR Agency Nelom is transfervrij. Hij trainde eerder in de voorbereiding met Vitesse mee, maar dat besloot hem geen contract aan te bieden. Technisch directeur Joris Mathijsen van Willem II speelde bij Feyenoord nog met Nelom samen. Dat was in de tijd dat algemeen directeur Martin van Geel van de Tilburgse club in Rotterdam als technisch directeur fungeerde.

Opvolger

Willem II is al een tijd op zoek naar een goede linksback, die Diego Palacios op kan volgen. Daar speelt nu sinds de start van de competitie noodgedwongen en tegen zijn zin in Freek Heerkens, een rechtspoot. Met João Queirós haalden de Tilburgers vorige week een linkspoot in huis, maar dat is toch vooral een centrale verdediger.

Bij de thuiswedstrijd op zaterdag 24 augustus tegen Emmen hoopt Willem II te kunnen beschikken over Jhonny Quiñónez, de middenvelder uit Ecuador, die de club kan huren van Aucas. Of dat ook lukt hangt af van de snelheid waarmee de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een arbeidsvergunning af kan geven.