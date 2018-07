Willem II wil verder met Asumah Abubakar

De 21-jarige vleugelspeler brak vorig jaar in de voorbereiding zijn kuitbeen. Het afgelopen seizoen stond in het teken van revalidatie. Het contract van Abubakar liep aan het einde van het vorig seizoen af. De speler uit Ghana kreeg in de voorbereiding de kans om zijn fitheid te bewijzen en een contract te verdienen. Daar is hij in geslaagd. Met zes doelpunten in drie duels is hij topscorer in de oefencampagne.