Willem II wint in derde oefenwedstrijd van dapper strijdend UDI’19

Willem II deed het op Sportpark Parkzicht in Uden (waar UDI’19 onder meer officieel afscheid nam van oudgedienden Sam Wassenberg en Nick van Dijk) zonder keeper Connor van den Berg. Hij is er enkele weken uit met een knieblessure. Ook nieuwkomer Matthias Verreth en de niet helemaal fitte Jizz Hornkamp en Wesley Spieringhs speelden niet mee, Lucas Woudenberg maakte wél voor het eerst zijn opwachting.

Blessure voor Kabangu

De Zweed maakte dat vlak daarna goed, door na een knappe assist van jongeling Naïm Matoug alsnog te scoren. Daarna waren de Tilburgers een paar keer dicht bij de 1-3, maar omdat een schot van Bokila van de lijn werd gehaald, UDI-keeper Sem Verhoeven een katachtige reflex had bij een poging van Svensson en Leeroy Owusu de bal tegen de lat poeierde, viel die lange tijd niet. Dat gebeurde pas in de slotfase: Ringo Meerveld bepaalde de eindstand. De eerstvolgende oefenwedstrijd van Willem II is komende woensdagavond, als er in Maasmechelen om 19.00 uur wordt afgetrapt tegen Patro Eisden.