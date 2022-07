Willem II wint laatste oefenwedstrijd in en tegen Lommel

Wat een verschil met de laatste thuiswedstrijd in de voorbereiding. Toen kolkte het Koning Willem II stadion met zo'n achtduizend toeschouwers en stond het halverwege al 3-0 voor de Tricolores.

Weinig gevaar

In Lommel kwamen er zaterdagavond slechts een paar honderd mensen af op het oefenduel in het Soeverein stadion, van wie ongeveer eenderde meegereisd uit Tilburg. De ruststand leek lang 0-0 te worden. Willem II was veel aan de bal, maar kon weinig gevaar stichten. Op slag van rust doorbrak Daniel Crowley toch de status quo. De middenvelder, van wie nog altijd niet zeker is of hij blijft, zette zelf een aanval op en rondde droog af nadat hij de bal van Nick Doodeman had teruggekregen: 0-1.

Bokila

Opvallend genoeg was Willem II-trainer Kevin Hofland met Jeremy Bokila begonnen in de spits. De lange aanvaller werkte hard, maar kwam nauwelijks in het verhaal voor. Halverwege werd hij vervangen door Jizz Hornkamp, die maar negen minuten nodig had om te scoren. Crowley zette de aanval op, Lucas Woudenberg gaf een goede voorzet en Hornkamp kopte van dichtbij raak: 0-2.

Uit een vrije trap vn Lommel - waarbij het Tilburgse muurtje wel heel ver van de bal moest gaan staan van de arbiter - kopte Glenn Neven ruim een kwartier voor tijd de 1-2 binnen. Maar nog geen twee minuten later werkte hij de bal ook in zijn eigen doel: 1-3.

Wie keept?

Het meeste is nu wel duidelijk bij Willem II voor wat betreft de opstelling volgende week tegen Jong PSV. Alleen is nog niet bekend wie er dan onder de lat staat. Net als tegen Lyon liet Hofland ook in Lommel zowel Joshua Smits als Kostas Lamprou een helft keepen.

Lommel - Willem II 1-3 (0-1). 44. Crowley 0-1, 54. Hornkamp 0-2, 73. Neven 1-2, 75. Neven 1-3 (e.d.).

Willem II: Lamprou (46. Smits); Owusu, Heerkens, Schouten, Woudenberg (75. Lesquoy); Verreth, Crowley (81. Mathieu), Llonch (83. Spieringhs); Doodeman (75. Schroijen), Bokila (46. Hornkamp), Svensson.