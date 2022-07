Willem II wint ook pittig potje in Maasmechelen

Willem II heeft voor de vierde keer in deze voorbereiding een oefenwedstrijd winnend afgesloten. Op bezoek bij het ambitieuze Patro Eisden (actief op het derde niveau van België) hadden de Tilburgers het in een wedstrijd met twee gezichten moeilijk, maar er werd wel gewonnen: 1-2.

Willem II speelde in het Gemeentelijk Sportparkstadion in Maasmechelen zonder Elton Kabangu en keeper Connor van den Berg, die kampen met knieblessures en enkele weken uitgeschakeld zijn. Erik Schouten ontbrak met lichte enkelklachten, terwijl ook jongeling Naïm Matoug (geblesseerd geraakt tegen UDI’19), Jizz Hornkamp (nog niet speelklaar) en Thijs Oosting (revaliderend van zijn kruisbandblessure) er niet bij waren.

Wel maakte middenvelder Matthias Verreth voor het eerst zijn opwachting, ook Jeremy Bokila (de 33-jarige spits die op proef was, maar inmiddels is vastgelegd) kwam in actie. De twee begonnen in de basis, laatstgenoemde opende na een minuut of achttien de score door een corner van Nick Doodeman fraai in de verre hoek te koppen. De zeer fel spelende Belgen kwam na een halfuur langszij, al hing om die gelijkmaker een behoorlijk lucht van buitenspel. Freek Heerkens verspeelde de bal, de vervolgens diepgestuurde Leslie Bamona rondde af: 1-1.

Op dat moment had Patro al wat goede mogelijkheden gehad, al viel de thuisploeg vooral op door er nadrukkelijk een vechtwedstrijd van te willen maken. Ook na de 1-1 was de thuisploeg dicht bij een goal, maar Doodeman haalde een ingekopte corner bij de tweede paal knap van de lijn. Halverwege wisselde Willem II-trainer Kevin Hofland wederom zijn hele elftal, zo kwam onder anderen spits Amoros Nshimirimana (de jongeling die in de winterstop naar Helmond Sport ging, maar nu op amateurbasis weer is in Tilburg) binnen de lijnen.

Goal Pal

Maar zo enerverend als de eerste helft was, zo saai was het tweede bedrijf lange tijd. Willem II had veel balbezit, maar kwam - hoewel de pijp bij de thuisploeg langzaam maar zeker leeg raakte - niet tot kansen. Het was dan ook niet gek dat de 1-2 viel uit een standaardsituatie. Een prachtige vrije trap van Pol Llonch spatte uiteen tegen de lat de lat, de bal bleef in de doelmond hangen, Jelte Pal werkte 'm binnen.

Die 1-2 was ook de eindstand, waarmee de vierde zege kon worden genoteerd. Eerder werd er gewonnen van amateurclubs RKDSV (0-9), Sarto (0-8) en UDI’19 (1-3). Komende zaterdag oefent Willem II weer, dan is Telstar de tegenstander in Loon op Zand, op het terrein van Uno Animo. De aftrap is om 14.30 uur.

Patro Eisden - Willem II 1-2 (1-1). 19. Bokila 0-1, 30. Bamona 1-1, 71. Pal 1-2.

Willem II, eerste helft: Brondeel; Owusu, Heerkens, Tel, Van Berkel; Spieringhs, Crowley, Verreth; Doodeman, Bokila, Svensson.

Willem II, tweede helft: Smits; Van der Sande, Lachkar, Woudenberg, Lesquoy; Llonch, Zuijderwijk, Meerveld; Pal, Nshimirimana, Mathieu.