Willem II wint weer eens, maar clubwatchers hebben weinig hoop op handhaving: ‘Het zou wonderbaarlijk zijn’

Wesley Spieringhs keert na maandenlan­ge absentie terug in wedstrijd­se­lec­tie Willem II

Willem II-talent Wesley Spieringhs raakte in september vorig jaar geblesseerd, werkte sindsdien keihard aan zijn herstel en is nu écht terug. De 20-jarige middenvelder maakt dit weekend zijn rentree in de wedstrijdselectie van de Tricolores.

1 april