Willem II won, verpakt als AZ, al eens een wedstrijd van Rangers

Willem II heeft, verpakt als AZ, al eens een Europese wedstrijd gespeeld tegen Rangers FC. Dat gebeurde op 2 december 2004. De Alkmaarse club had zich juist over een aantal transfervrije spelers van de Tilburgse club ontfermd. AZ won met 1-0.

Het ging om een groepsduel. Clubs speelden in die tijd in de groepsfase maar een keer tegen elkaar. Bij AZ zat voormalig Willem II-trainer Co Adriaanse op de bank. Denny Landzaat en Joris Mathijsen waren twee van de basisspelers. Landzaat was goed voor het enige doelpunt van AZ. Adil Ramzi kwam als invaller in het veld. Tarik Sektioui en Kew Jaliens hoorden niet tot de wedstrijdselectie.

Het was een van de elf thuisduels van Nederlandse clubs tegen Rangers. Vijf keer was er winst. De zege van AZ was de laatste. Thuisoverwinningen waren er in het verleden ook voor Feyenoord, Ajax (2x) en FC Twente. Vier keer verloor een Nederlandse ploeg thuis van AZ.

Rangers bewaart prettige herinneringen aan de bezoeken aan Brabant. Van PSV werd driemaal in Eindhoven niet verloren. Het laatste duel in het Philips-stadion op 10 maart 2011 eindigde in een 0-0 gelijkspel. In 1999 won Rangers met 0-1 van PSV en in 1978 met 2-3. De Schotten gingen in hun Europese campagnes ook nog op bezoek bij DWS (0-2 winst) en Sparta (2-3 zege).