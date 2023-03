Willem II worstelt tegen MVV, maar houdt hoofd boven water en pakt drie belangrijke punten

De eerste grote kans was voor MVV, toen Koen Kostons doorbrak op links maar de bal voorlangs schoof. Direct daarna had ook Willem II een scoringsmogelijkheid, maar nu was het Jesse Bosch die het vizier net niet voldoende op scherp had.

Weer een minuut later was het wél raak. Basisdebutant Niels van Berkel kreeg de bal bij Elton Kabangu, die hard uithaalde in de korte hoek: 1-0. In het restant van de eerste helft kabbelde de wedstrijd voort, terwijl de regen steeds harder begon te gutsen. Grote kansen kwamen er niet meer.

De Maastrichtenaren, die het zonder Ruben van Bommel moesten doen die bij Oranje Onder 20 zit, verlieten in de tweede helft de verdedigende stellingen en gingen op zoek naar de gelijkmaker.

Jeremy Bokila

Na ruim een uur voetballen voerde Willem II-trainer Reinier Robbemond z’n eerste wissel door. Thijs Oosting werd vervangen door Jeremy Bokila. MVV bleef aandringen en vervolgens kwam ook Michael de Leeuw nog voor Jizz Hornkamp.

Willem II maakte geen beste indruk in de tweede helft, maar wist door hard te werken de voorsprong vast te houden. In de slotfase kwamen Joeri Schroijen en Wesley Spierings nog in het veld voor Elton Kabangu en Max Svensson.

De extra tijd was net ingegaan toen MVV een enorme kans op de gelijkmaker kreeg. Invaller Dailon Livramento kon vrijsstaand van dichtbij inschieten, maar mikte op de bovenkant lat. Een halve minuut later was het aan de andere kant van het veld wél raak. Ook nu was het een invaller die een kans kreeg, maar Schroijen ging er goed mee om. Hij omspeelde de doelman en schoof de verlossende 2-0 binnen.

Volledig scherm Niels van Berkel (rechts) had als basisdebutant een assist bij Willem II. © Pro Shots / Toin Damen

