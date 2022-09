Willem II zakt na rust heel ver weg en gaat in blessuretijd ten onder in Maastricht

Al vroeg in de wedstrijd zat Willem II op rozen in Maastricht. De Tilburgers drukten MVV vanaf de aftrap naar achter en creëerden in de openingsfase kans op kans. In de vierde minuut stond Michael de Leeuw op de goede plek na een lage voorzet van Nick Doodeman, waarna de spits in twee instanties kon scoren. Een kwartier later was Doodeman opnieuw belangrijk en dit keer was hij zelf het eindstation. De rechtsbuiten brak door de Maastrichtse verdediging en schoot hard en laag binnen: 0-2.