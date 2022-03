Willem II zegt aflopende contracten van Heerkens, Saddiki en Nelom formeel op

Onzekere situatie

Voor Willem II betekent dit concreet dat er voor 1 april een beslissing moest worden genomen over Heerkens, Saddiki en Nelom. Mede gezien de onzekere sportieve situatie, is er nu besloten om die contracten op te zeggen. De 33-jarige Heerkens (die bezig is aan zijn negende seizoen in Tilburg) zat vorig jaar in eenzelfde situatie, toen zette de verdediger alsnog zijn krabbel onder een nieuw contract.

Saddiki (25) kwam in 2018 over van Fortuna Sittard, waarmee hij toen net was gepromoveerd naar de eredivisie. De middenvelder is nu dus bezig aan zijn vierde seizoen in Tilburg. Voor verder Nelom geldt dat hij in zijn derde seizoen Willem II zit. Hij tekende in de zomer van 2019, maar wist nooit écht een vaste waarde te worden. Deze jaargang viel hij pas drie keer (kort) in. Afgelopen weekend mocht hij tegen AZ nog een minuut of 12 meedoen, in totaal speelde hij dit seizoen 32 minuten.