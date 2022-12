Willem II zet met oefenzege streep onder 2022, staat Robbemond ook in 2023 aan het roer?

Toen Willem II gesteund werd door NAC-supporters: ‘Hoopte echt dat ze zouden promoveren’

Bijna vier jaar was er geen derby. Nu Willem II - NAC eindelijk weer op het programma staat, zijn uitsupporters uit veiligheidsoverwegingen niet welkom. Hoe anders is dat in 1979. ,,In die tijd was er geen uitvak. Supporters stonden gewoon door elkaar.”

