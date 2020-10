Willem II zonder Wriedt, Heerkens en Saddiki

Onduidelijk is hoe lang Saddiki, die met een hamstringblessure kamp, niet inzetbaar is. Volgens trainer Adrie Koster gaat het met Heerkens wel de goede kant op. Hij verwacht dat die volgende week weer gedeelten van de groepstraining mee kan doen. Een laatste scan heeft uitgewezen dat de breuk van het middenvoetsbeentje bij Wriedt goed genezen is. Die komende vijf, zes weken is nodig om de Duitse spits weer op te trainen.

En dan is er nog het corona-geval in de Tilburgse selectie. Donderdag is opnieuw een test afgenomen. In de loop van de avond worden de uitkomsten daarvan bekend. Dan is ook duidelijk of de betrokken speler, die geen klachten heeft, weer aan kan sluiten of in quarantaine moet blijven.