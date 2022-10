Willem II’er Jesse Bosch: ‘Er moeten heel wat dingen beter, maar dat kan’

videoWillem II-middenvelder Jesse Bosch scoorde tegen FC Den Bosch, maar zag zijn ploeg wel verliezen. ,,De eerste divisie is een achtbaan, maar daar zijn we deels wel zelf bij.”

Bosch schudt zijn hoofd. ,,We moeten eigenlijk controle pakken over de wedstrijd, het spel maken. We hebben genoeg kwaliteit en moeten de tegenstander gewoon wegspelen. Voetballen en punten pakken, dat is wat wij moetn doen.”

Wat er nu moet gebeuren? Bosch: ,,We moeten met elkaar gaan zitten en zorgen dat we dit omdraaien. We moeten de koppen bij elkaar steken. Voor de rode kaart speelden we ook niet goed. We kregen ook al heel snel een tegengoal. Het moet gewoon beter.”

Geen gekke dingen

Of het er dan wel in zit? ,,Er waren ook wedstrijden waarin we het wel hebben laten zien. Deze selectie is zeker goed genoeg om bovenin mee te draaien. We moeten nu ook geen gekke dingen gaan doen. Gewoon zakelijk blijven en kijken wat er beter moet. Dat zijn heel wat dingen, maar ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat komen.”

Volledig scherm Jesse Bosch (midden) heeft de 1-2 gemaakt voor Willem II tegen FC Den Bosch. Verder kwamen de Tilburgers niet. © Pro Shots / Toin Damen