Willem II’er Joeri Schroijen zet met een prachtgoal zijn ambities kracht bij

Aan de uitslag van Willem II tegen FC Eindhoven (4-0) mogen nagenoeg geen conclusies verbonden worden. Beide teams zullen op 13 augustus in vermoedelijk in heel andere formaties aantreden tegen elkaar tijdens de eerste speelronde van de KKD, want de selecties van Reinier Robbemond en Willem Weijs zijn nog allerminst compleet.