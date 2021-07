Willem II’er Kabangu laat zich wéér zien: ‘Maar het is pas de voorbereiding, hè...’

De meest opvallende speler in de voorbereiding bij Willem II is Elton Kabangu. De aanvaller die vorig seizoen grotendeels miste doordat hij zwaar door corona werd getroffen, lijkt nu dubbel gretig. Ook in de oefenwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen (4-1) was hij goed voor een doelpunt en een assist.