Willem II’er Matthias Verreth: We gaan soms te snel naar voren. Daarmee killen we onszelf’

,,Uiteindelijk hebben we wel verdiend gewonnen, denk ik. Al was ons voetbal niet altijd even mooi. Maar we hebben ook niet super veel weggegeven”, aldus de Belg die overkwam van FC Eindhoven.

Er is nog hoop voor Willem II: vier uit drie is 'normaal’ voor de Tricolores na degradatie

Met een doelpunt, de 1-0, had Verreth een grote bijdrage in de overwinning. ,,Vanaf dat ik de bal zag komen, wist ik: die neem ik ineens op de slof. Toen ik'm raakte wist ik: dit kan weleens een goede zijn. Lekker als-ie dan tussen de palen gaat. Er stonden veel mensen voor de keeper, dat maakte het er niet makkelijker op voor hem.”

Rustiger

Verreth weet wel iets wat beter kan bij zijn ploeg. ,,We moeten rustiger zijn aan de bal, meer geduld hebben. Vaak willen we te geforceerd naar voren spelen. We killen onszelf daarin. Het vreet energie als je constant op en neer gaat. Daar kunnen we stappen in maken en dat gaan we ook doen.”