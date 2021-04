Willem II’er Saddiki niet tevreden over zijn invalbeurt tegen AZ: ‘Dat moet beter’

Geen smoes

Saddiki maakte zijn rentree na lang blessureleed. Direct na rust verving hij Pol Llonch. Saddiki was niet tevreden over zijn invalbeurt. ,,Ik moet beter invallen. Kijk. het is lastig als je invalt, want je moet gelijk mee met het niveau, met het tempo. Maar dat is geen smoes om gewoon te laten zien wat ik kan. Natuurlijk speelt mee dat ik lang maanden uit de roulatie ben geweest. Maar ik ben blij dat ik nu 45 minuten heb kunnen spelen en bij de volgende wedstrijd moet ik er gewoon staan.”

Spirit

Ondanks het tegenvallende resultaat tegen AZ bespeurde Saddiki nog voldoende spirit in de ploeg in de kleedkamer. ,,We hebben vijf goede wedstrijden gespeeld. Nu moeten we na een tegenslag terugkomen. We zijn er op gebrand om de volgende wedstrijd weer te winnen. Heeft VVV ook verloren? Dat is wel goed. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken.”