Willem II’er Saglam snapt wel dat juist hij de pineut was tegen NEC

De Duitse schaduwspits met Turkse roots was daar natuurlijk niet blij mee. Hij was de competitie lekker gestart met een doelpunt en twee assists in de eerste drie duels. ,,Ja, ik was boos”, zegt hij tijdens het interview in behoorlijk goed Nederlands. ,,Maar niet op iemand. Niet op Jorn, want hij doet het niet expres. En niet op de trainer, want ik kon begrijpen dat de keuze op mij viel.”