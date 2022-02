Willem II’er Thijs Oosting doet het RKC van zijn pa pijn: ‘Maar vanavond eten we gewoon samen’

‘Ain’t nobody like Daniel Crowley’: nog steeds die geniale gifkikker met een rauw randje?

Vol lof

We zaten er met z'n allen fel en kort op. Dat moet ook in de situatie waarin wij zitten. Dan helpt mee dat je die goal meteen maakt, met het publiek erachter.” Hij was vol lof over de assistgevers bij zijn treffers. ,,Bij de eerste goal kreeg ik een heel fraaie pass van Driess Saddiki. En de tweede was aan het eind van een goede aanval over de linkerkant, op het slechte deel van het veld, waarbij ik de bal lekker mee kreeg van Max Svensson.”