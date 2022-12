Willem II’er Wessel Dammers: ‘Iedereen deed eigenlijk maar wat, ikzelf ook’

Voor rust was er volgens Dammers nog niets aan de hand. ,,Maar na de twee tegendoelpunten gingen we dingen doen die niet afgesproken zijn. We speelden alleen nog maar de lange bal. En dan sluipt er onzekerheid in en dat kom je niet meer te boven.”

Systeem

Dammers wijt dat niet aan het nieuwe systeem. Willem II speelde in 3-5-2 in plaats van 4-3-3. ,,In trainingen en in de oefenwedstrijd tegen NEC kwamen er dingen naar boven die we vandaag totaal niet terugzien. En dan ziet het er dramatisch uit wat wij vertonen. Iedereen doet eigenlijk maar wat, waaronder ikzelf ook.”

Spiegel

De centrale verdediger is zelfkritisch. ,,Ik probeer het team te helpen en te dragen waar dat mogelijk is. Dit soort momenten mogen gewoon niet gebeuren”, zegt hij over zijn foute terugspeelpass op ploeggenoot Erik Schoutendie de 1-2 inleidde. ,,Daarna zie je dat de jongens die dan moeten opstaan, onder wie ikzelf, dat niet doen. We moeten allemaal goed in de spiegel kijken, ook ik. Ik verwacht meer van mezelf.”

Volledig scherm Wessel Dammers (de vierde Willem II-spelers van rechts) in het muurtje bij een vrije trap van NAC. © Pro Shots / Toin Damen