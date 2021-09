Willem II’er Yeboah sluit zware periode af: ‘Ik voelde me net een voorwerp, handelswaar’

Hoe het met hem is? Yeboah denkt even na en grijnst dan. ,,Goed. Beter dan de laatste weken.” De Duitse aanvaller doelt op de zomerse transferperiode. Hij was hard op weg naar de uitgang omdat hij bij Willem II op een dood spoor leek te zitten, maar een vertrek kwam er niet. En dat zorgde voor teleurstelling bij de Duitser, die even zijn kont tegen de krib gooide. ,,Maar vanaf nu wordt het beter.”