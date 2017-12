Winnende aanvoerder Rienstra: 'Het gaat om spelen met je hart'

Willem II-aanvoerder Ben Rienstra was na de 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Heracles zeer tevreden. ,,We gaan lekker van start. Het ging vandaag niet om tactiek, maar spelen met je hart."

,,Iedere bal van ons was gevaarlijk. Ik moet vooral onszelf een compliment geven”, zei Rienstra voor de camera’s van Fox Sports. Op de vraag of de besloten trainingen van deze week effect hadden? ,,Je zou zeggen van wel. Het gaat er vooral om hoe je de wedstrijd ingaat. Als we dit zo elke week doen, dan hebben we altijd kans. Nu moeten we dit doortrekken naar vrijdag als de derby tegen NAC op het programma staat.”

Rienstra was ook lyrisch over het aanvalsduo Ogbeche en Sol, verantwoordelijk voor de drie doelpunten tegen Heracles. ,,We hebben twee goede spitsen. Die moeten we blijven benutten. Met goede jongens erachter als Haye, Azzaoui en ikzelf, hebben we kansen op veel goals.”

Aanvalsduo van Willem II Ogbeche en Sol. © Joep Leenen