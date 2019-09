Winnende Willem II-aanvoerder Peters is kritisch: ‘Als jongens voor zichzelf gaan spelen, gaan we problemen krijgen’

Dankzij de moeizame 1-0 overwinning op VVV-Venlo , klimt Willem II naar de voorlopig vierde plek op de ranglijst. Aanvoerder Jordens Peters en zijn mede-verdedigers hielden tevens voor de eerste keer dit seizoen de nul. Toch was het een moeizame overwinning voor de Tilburgers en was Peters zeker niet tevreden.

,,De wedstridj hadden we veel eerder moeten beslissen. We krijgen volgens mij vijf honderd procent-kansen. En ook nog eens tig ballen waarbij de laatste pass niet goed is. Daardoor blijft het een verschil van een doelpunt en blijven zij in de wedstrijd. Dan krijg je hachelijke momenten.”

Een ervan was in de laatste minuut, toen VVV op de rand van het strafschopgebied een vrije trap mocht nemen. Gelukkig voor de Tilburgers werd deze mogelijkheid door de Limburgers om zeep geholpen. ,,Op zo'n moment bekruipt je toch ook het gevoel van ‘het zal toch niet'. Zij hadden geen schoten tussen de palen verder, maar dan krijg je op het einde toch van die dreigende situaties. Totaal onnodig. Er gaan wedstrijden komen, dan valt ie wel en sla je jezelf voor je kop.”

Kansen missen

Willem II had de wedstrijd veel eerder kunnen beslissen, als enkele grote kansen simpelweg werden benut. Maar onder meer Pavlidis (met 6 doelpunten nu mede-topscorer van de eredivisie) en Vrousai misten. Invaller Kabangu kreeg een grote countermogelijkheid, maar in plaats van de bal af te geven, liep hijzelf te ver door. Weg kans. Tot afgrijzen van Peters. ,,Een van onze krachten is dat we als team spelen. Als dan jongens voor zichzelf gaan spelen, gaan we problemen krijgen.”