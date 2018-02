'Winst op Willem II wel terecht', vindt oud-Willem II'er Wuytens

Schroefje uit knie gehaald bij Willem II'er Azzaoui

18:27 Gefronste wenkbrauwen in de perskamer nadat de opstellingen van Heracles en Willem II waren uitgedeeld. Waar was Ismail Azzaoui? De speler van Willem II stond niet in de basis, niet bij de wisselspelers en werd niet genoemd bij de geblesseerden.