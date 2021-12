Winters trainingskamp Willem II: Oisterwijk in plaats van Marbella, oefenduel met Cambuur

Willem II wacht op uitslag mri-scan Bergström: verdediger ontbreekt tegen Ajax, talent Sam Tel mee naar Amsterdam

Willem II moet het donderdagavond op bezoek bij Ajax doen zonder Emil Bergström. De ervaren verdediger is niet fit en trainde de afgelopen dagen ook niet mee, zijn blessure wordt nader onderzocht. Wie er in Amsterdam daardoor wél bij is, is de jonge verdediger Sam Tel (19).

