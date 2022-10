Wissels Hofland bezorgen Willem II de winst in Amsterdam

Niet veel later greep Willem II-trainer Kevin Hofland in. Hij verving spits Jizz Hornkamp - die daar zichtbaar boos over was - door Jeremy Bokila. De wissel had het beoogde effect. Willem II slaagde er daarna in om wat vaker in de buurt van het Ajax-doel te verschijnen. Bokila had kort voor rust de kans op 1-1 na een voorzet van Leeroy Owusu, maar Ajax-goalie Tom de Graaff stak daar een stokje voor.