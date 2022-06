Witte rook: vier Tilburgse bedrijven allemaal één KKD-periode hoofdsponsor van Willem II

Het gaat om Tricorp Workwear, Max ICT, AVEC en Fier Bemiddeling, die komend seizoen de zogenoemde ‘periodepartners’ zijn. Aangezien de Keuken Kampioen Divisie is opgedeeld in vier periodes (twee van negen duels, twee van tien duels), zullen die bedrijven allemaal één periode hoofdsponsor zijn. Alle bedrijven zijn nu al op de een of andere manier aan de club verbonden.

Tricorp produceert en levert werkkleding, en was tussen 2014 en 2018 al hoofdsponsor van Willem II. Max ICT (een online aanbieder van computerproducten) is sinds 2019 sponsor, in augustus 2021 intesiveerden beide partijen de samenwerking en werd Max ICT business partner. AVEC is een bedrijf dat handelt in hobbyproducten en was al sinds 2018/19 als maatschappelijk partner betrokken bij de Tricolores. De vierde sponsor is bemiddelingsbedrijf Fier. De eigenaar van dat bedrijf is Dave Smits, oud-speler van Willem II.