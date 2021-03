Wordt Heerenveen de eerste scalp uit het linkerrijtje voor Willem II dit seizoen?

Scheids­rech­ters­baas Van Egmond: afgekeurde goal Willem II en rode kaart Peters terecht

25 februari Discussie alom over het optreden van scheidsrechter Siemen Mulder in de degradatiekraker tussen Willem II en ADO Den Haag woensdagavond. Maar volgens scheidsrechtersbaas Dick van Egmond had Mulder het grotendeels bij het rechte eind, vertelt hij op nos.nl.